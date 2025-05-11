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خارج الحدود

بوتين: عاجلا أم آجلا سيتم استعادة العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه عاجلا أم آجلا، سيتم استعادة العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية.

وقال بوتين خلال حديثه للصحفيين في الكرملين فجر اليوم الأحد: "نحن متفائلون ونأمل أن نبدأ، عاجلًا أم آجلًا، بالاعتماد على دروس التاريخ وآراء شعوبنا، بالتحرك نحو استعادة علاقات بناءة مع دول أوروبا. بما في ذلك تلك التي لا تزال حتى اليوم تصر على خطابها المعادي لروسيا وتتخذ إجراءات عدوانية واضحة ضدنا، ولا تزال تحاول، كما نرى الآن، التحدث إلينا بطريقة فظة وباستخدام الإنذارات النهائية".

وأشار بوتين إلى حضور زعماء عدد من الدول الأوروبية للاحتفال بيوم النصر، على الرغم من التهديدات والابتزاز والعقبات.

وقال: "أود أن أشير إلى أنه رغم التهديدات والابتزاز والعقبات، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي، حضر قادة بعض الدول الأوروبية أيضا إلى موسكو: صربيا وسلوفاكيا والبوسنة والهرسك".

وأضاف أن روسيا تتفهم الضغوط الهائلة التي واجهها عدد من القادة الأوروبيين، ولذلك فإنها تقدر بصدق شجاعتهم السياسية وموقفهم الأخلاقي القوي وقرارهم مشاركة العطلة مع الروس وتكريم ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، الذين "قاتلوا من أجل وطنهم الأصلي ومن أجل الخلاص من الطاعون في العالم أجمع، وفي البشرية جمعاء، دون أي مبالغة".

وأضاف الرئيس الروسي "من المهم بالنسبة لنا أن يتذكر ملايين الأوروبيين، قادة الدول التي تنتهج سياسات سيادية، هذا الأمر". 

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