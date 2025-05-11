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خارج الحدود

بوتين: كييف شنت 5 محاولات لمهاجمة الحدود الروسية خلال هدنة عيد النصر

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أنه خلال ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار في عيد النصر، قامت كييف بخمس محاولات لمهاجمة الحدود الروسية.

وشدد بوتين على أن الجيش الروسي تصدى لجميع المحاولات الأوكرانية بنجاح، لافتا إلى أن العدو تكبد خسائر فادحة في الأيام الثلاثة التي خرق فيها وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الروسي: "بعد الإعلان عن اقتراحنا (بشأن وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر)، شنت سلطات كييف هجمات واسعة النطاق في الفترة من السادس إلى السابع من مايو. وشملت الهجمات 524 طائرة مسيرة وعددا من الصواريخ غربية الصنع".

وقال رئيس الدولة: "خلال هذه الأيام الثلاثة من وقف إطلاق النار الذي أعلناه، كانت هناك خمس محاولات محددة لمهاجمة الحدود الدولية لروسيا الاتحادية في مقاطعة كورسك وعند التقاطع مع مقاطعة بيلجورود"، مشيرا إلى أنه تم صد 36 هجوما آخر في مناطق أخرى.

وأضاف أن "خبراءنا العسكريين يعتقدون أنها (الهجمات ومحاولات الغزو) لم تكن ذات أهمية عسكرية، ونُفذت لأسباب سياسية بحتة. وقد تكبد العدو خسائر فادحة للغاية".

كما لفت بوتين إلى هدنة الطاقة لمدة 30 يوما التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافق عليها الرئيس الروسي، خرقها الجانب الأوكراني 130 مرة.

وشدد الرئيس الروسي على أن "موسكو طرحت مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار، ولكنها تعرضت للتخريب بشكل دائم من قبل الجانب الأوكراني"، مؤكدا أن "سلطات كييف - وأنتم ترون هذا الأمر جيدا بأنفسكم - لم ترد على الإطلاق على مقترحاتنا بوقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "لم نرفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني".

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الروسي وقف اطلاق النار عيد النصر

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