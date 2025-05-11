الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب غانا، مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

منتخب مصر يفوز على تنزانيا بهدف

وفاز منتخب مصر للشباب على نظيره التنزاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي باستاد هيئة قناة السويس في ختام دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

الفوز منح منتخب مصر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، ليضرب موعدا مع غانا أول المجموعة الثالثة.

منتخب غانا للشباب، فيتو
منتخب غانا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، غدا الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.  

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