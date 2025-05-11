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الصحة: حالة وفاة و3 إصابات في حريق مطعم بمصر الجديدة

حريق مطعم مصر الجديدة،
حريق مطعم مصر الجديدة، فيتو
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كشف مصدر بوزارة الصحة عن وقوع حالة وفاة و3 إصابات في الحريق الهائل الذي شب مساء أمس السبت بمطعم شهير بميدان سفير بمصر الجديدة.

وكانت قد دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ4 سيارات إسعاف في حريق المطعم.

 

حريق في مطعم بشارع عثمان بن عفان

واندلع حريق في مطعم  بشارع عثمان بن عفان، في المنطقة بين ميدان سفير وميدان تريومف بمصر الجديدة، وامتدت النيران إلى 3 أدوار أعلى المطعم، بالإضافة إلى 4 محلات مجاورة.

 السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب


وسيطرت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء على الحريق، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

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وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب الحريق، فيما يجري رجال المعمل الجنائي معاينة أولية لتحديد حجم الخسائر والتلفيات.

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