السيطرة على حريق مطعم في المهندسين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المهندسين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمطعم في منطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات والسيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وكشف الفحص المبدئى أن الحريق نشب فى المدخنة وامتد إلى أجزاء من المطعم وتم إخماده، ولم يتهم مسئول المطعم أحد بارتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم.