بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قرار ١٢٩ لسنة ٢٠٢٥، بتعيين الدكتور بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجي لمدة عام.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض وممرضة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية وإشرافية في 7 محافظات لرفع كفاءة فرق التمريض ومتابعة جودة الأداء في المنشآت الصحية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025 ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التمريض وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة العامة للتمريض نفذت حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة، شملت 49 دورة مركزية في مجالات (الرعاية المركزة، والطوارئ، وحديثي الولادة، العمليات، وطوارئ النساء)، بمشاركة 1205 ممرض وممرضة من مختلف المحافظات، كما تم تنظيم 22 دورة إضافية استفاد منها 550 ممرضًا وممرضة، من بينها 20 دورة في الاستقبال والطوارئ والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ دورة تدريبية في مجال الكلى الصناعي بمشاركة 24 ممرضًا وممرضة، ودورتين في التثقيف الصحي لممرضات الرعاية الأولية ودورتين لرئيسات ومفتشات التمريض.

وأكد «عبدالغفار» أن الإدارة العامة للتمريض، نفذت زيارات إشرافية ميدانية لعدد من المحافظات لتقييم أداء مديرات التمريض ورئيسات الأقسام، شملت زيارة 11 مستشفى و12 إدارة صحية في 7 محافظات، وتم تدريب 3185 ممرضًا وممرضة على رأس العمل في منشآت الرعاية العلاجية، بالإضافة إلى تدريب 397 ممرضة في 72 منشأة رعاية أولية.

مناقشة المواصفات الفنية لزي التمريض الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن الوزارة بحثت زي التمريض الجديد، بالتنسيق مع نقابة التمريض وبمشاركة ممثلين عن هيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، إلى جانب مناقشة المواصفات الفنية لزي التمريض الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى عقد لقاء مع وفد ياباني لبحث التعاون في برنامج "NURSING MANAGEMENT"، وتنفيذ 10 مقابلات لاختيار 760 قابلة بمحافظات مختلفة، إلى جانب تقييم 2032 متدربًا ضمن برنامج «مساعد الخدمات الصحية» في 8 محافظات.

وأضاف أن الإدارة العامة للتمريض شاركت في اجتماعات مع المجلس الصحي المصري لمراجعة الأدلة الإرشادية، إلى جانب الاجتماع الشهري للجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبها، نوهت الدكتورة نيفين محمد، مدير الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة والسكان، إلى توفير عددا من الكوادر التمريضية في إطار جهود دعم المنشآت الصحية بكوادر التمريض المؤهلة، بينهم 22 فردًا لمستشفى معهد ناصر، و18 فردًا لمستشفى دار الشفاء، و46 فردًا لمستشفى وادي النيل.

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