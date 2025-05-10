السبت 10 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يوقع بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء الموحد ومعهد «جوستاف روسي»

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد التموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومعهد جوستاف روسيه، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

وقع البروتوكول الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي انترناشيونال مصر».

تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي في إطار العمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال مستشفى «هرمل» الفرع الوحيد للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي، خارج فرنسا.

وأضاف «عبدالغفار» إن البروتوكول ينص على توفير احتياجات المستشفى، والاستفادة من الأسعار التنافسية للأجهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، التي يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

تشغيل وإدارة مستشفى هرمل وفق أعلى معايير الجودة الصحية

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه بموجب البروتوكول يتم تشغيل وإدارة مستشفى هرمل وفق أعلى معايير الجودة الصحية، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنيات الطبية المتقدمة، والتي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى رضا المرضى، وضمان بيئة آمنة ومحفزة للكوادر الطبية والإدارية، بما يسهم في تحقيق استدامة الخدمات الطبية المقدمة.

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حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتوره مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومحمد جمال، مدير الإدارة القانونيه بهيئة الشراء الموحد

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