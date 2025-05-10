السبت 10 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق في مطعم ومحل أدوات كهربائية بمدينة طامية في الفيوم

سيارة اطفاء، فيتو
سيارة اطفاء، فيتو

تمكنت قوات الدفاع المدني بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في أحد المطاعم، بشارع 23 يوليو بمركز طامية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بسبب الحرارة الشديدة، والتهمت النيران محتويات المطعم، وامتدات النيران الي محل ادوات كهربائية محاور للمطعم، ولم يسفر الحريق عن أي  إصابات بشرية.

حريق بمدينة طامية

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق بأحد المطاعم بشارع 23 يوليو وسط مدينة طامية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة طامية، وسيارات الاطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية  من إخماد  الحريق، في المطعم ومحل الأدوات الكهربائية المحاور للمطعم، وتمقبل أن تمتد ألسنة اللهب إلي المحلات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وانحصرت الخسائر في محتويات المطعم،  ومحل الأجهزة الكهربائية.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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