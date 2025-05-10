مصرع شخص في تصادم سيارتين نقل بالطريق الغربي بالفيوم

لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل أبو صير، اتجاه الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

تصادم سيارتين نقل

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل أبو صير، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل مع أخرى نقل ثقيل، تسبب في وفاة شخص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين ففقدا السيطرة على السيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته، وتولي التحقيق.

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