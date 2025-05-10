محافظ الفيوم: لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ الموجة 26 لاسترداد أراضي الدولة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية، كما يتم إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة سواء بالبناء أو الزراعة، وتتصدي المحافظة بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

متابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وتابع كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز المحافظة، والتأكد من تذليل كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وحسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، كما تابعا من خلال جولة ميدانية، حملات الإزالة على الطبيعة.

محاسبة المقصرين في تنفيذ الموجة

وأكد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة أشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقًا للقانون وحماية لحق الدولة والأجيال القادمة.

وشدد علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجة 26 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد.

وأشار محافظ الفيوم الى انه سيتم مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة.

يذكر أن الموجة 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى في الفترة من 10 وحتى 30 مايو الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 7 وحتى 27 يونيو المقبل، والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 وحتى 25 يوليو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.