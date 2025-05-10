شاب يطلق النارعلى والده ويفر هاربا بالفيوم

أطلق شاب من الفيوم عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش على والده بسبب خلافات أسرية، فاصابة إصابات بالغة في البطن، وفر هاربا، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام في حالة حرجة، لتلقي العلاج اللازم.

حكاية ابن عاق

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن " عبدالرحمن.ح.م " في منتصف الثلاثينيات من العمر، ويقيم بشارع بيت الطلبة بحي البحاري، دائرة القسم، قد أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش علي والده فأصابه إصابات بالغة، وانتقل الي موقع البلاغ قوة من قسم أول الفيوم وسيارة إسعاف، وتبين أن خلافا نشب بين الأب وابنه بسبب خلافات اسرية، فأخرج الابن فرد خرطوش كان يخفيه في طيات ملابسه، وأطلق عدة أعيرة منه تجاه والده فاصابة في البطن بإصابات متفرقة، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام في حالة خرجة، وجار ضبط الابن الهارب.

وتحرر محضر بقسم ثان الفيوم، واخطرت النيابة المختصة، وطاب وكيل النيابة سرعة ضبط وإحضار الابن الهارب، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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