السبت 10 مايو 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادثين متفرقين في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

أصيب 8 أشخاص من الفيوم في حادثي مرور مختلفين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تصادم موتوسيكل وسيارة أجرة

 كان تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بتصادم موتسيكل وسيارة أجرة، على طريق قرية دار السلام، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت  قوة من مركز شرطة طامية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة شابين بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي.

 

انقلاب سيارة ميكروباص

 وتلقى أيضا مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ،  وتبين إصابة 6 أشخاص بسبب السرعة الزائدة، التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب انقلابها في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

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القيوم أسيوط الصحراوي الغربي أصيب 8 أشخاص السرعة الزائدة انقلاب سيارة ميكروباص

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