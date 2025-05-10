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رياضة

الونش يكشف قصة الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ وعلاقتها بمفاوضات الأهلي (فيديو)

الونش، فيتو
الونش، فيتو

تحدث محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك عن كواليس إتمام مفاوضات مع النادي قائلا: "مفاوضات التجديد تمت في أسبوع، والأولوية بالنسبة لي كانت للزمالك لا سيما وأن النادي وقف بجانبي خلال فترة الإصابة".

 

حسم الونش تجديد عقده مع الزمالك

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "المفاوضات مع الزمالك لم تكن محسومة لأن النادي كان يمر بمرحلة صعبة وكان هناك أكثر من لاعب يجب تجديد عقودهم، وقبل العودة من الإصابة تواصل معي الكابتن حسين لبيب بشأن التجديد فأخبرته بأن هناك 9 لاعبين يجب التجديد لهم في الأول وأنا مقدور عليا في النهاية".
وتابع: "لما نزلت الملعب كان هناك أكثر من عرض مش شرط الأهلي بس، فعاد الكابتن حسين لبيب للحديث معي وبعد ذلك قمت بالتجديد".

 

صورة الونش مع تركي آل الشيخ

وعن الصورة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ على السوشيال ميديا الخاصة بـ الونش، والربط بينها وبين مفاوضاته مع الأهلي والانتقال للقلعة الحمراء، علق: "شوفت الصورة بس معرفتش سببها إيه، ومكنش فيه سابقة ليها إنها تنزل".


وتابع: "تاريخي اللي عملته في الزمالك، يخليني متأكد إن النادي متمسك بيا ولو بنصف رجل، وتجديد عقدي ملهوش علاقة بمفاوضات النادي الأهلي".

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