محمد صلاح: لعنة مارس سبب خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أن فريقه واجه سوء حظ غريب خلال مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتأهل الفريق الفرنسي.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام باريس سان جيرمان.

وقال محمد صلاح في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لأكون صريحًا، قدم باريس سان جيرمان مباراة ذهاب رائعة أمام ليفربول، كنا محظوظين جدًا، قدم أليسون أفضل مباراة في مسيرته مع ليفربول، كانوا سيئي الحظ، ثم جاءوا إلى أنفيلد وكنا نحن من لم يحالفنا الحظ، فقد سددنا في القائم مرتين أو ثلاث، بينما أنقذوا الكرات من على خطهم مرة أو مرتين، لذا كنا سيئي الحظ".

وأضاف: "في هذه المباراة، كانت كل الاحتمالات 50/50، من استحق التأهل أكثر؟ لا أحد يستطيع الجزم، كانت مباراة إيابنا جيدة جدًا، بينما كانت مباراة الذهاب جيدة جدًا بالنسبة لهم، ومع الخسارة بركلات الترجيح، أحيانًا يكون يومك وأحيانًا يكون يومي، كان يومهم ولن يقول أحد لقد استحقوا الفوز بنسبة 100%".

وواصل: "كان يومهم، وصافحت لاعبي باريس سان جيرمان بعد ذلك وهنأتهم كما طالبتهم بمواصلة المشوار والفوز بالبطولة، كنا في حالة بدنية رائعة طوال الموسم، وفي مارس وحده مررنا بفترة تراجع، كنا نلعب ضد أفضل فريق في أوروبا آنذاك، لقد تحسن مستواهم ووصلنا إلى نفس النقطة، ثم جاءت مباراة كأس الرابطة (النهائي ضد نيوكاسل)، عندما تخسر في دوري أبطال أوروبا، تدخل مباراة كأس الرابطة وأنت تعاني".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، علما بأنه حسم مواجهة الذهاب أمام الجانرز بنتيجة (1-0).

ويواصل محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء الجولة الـ 35 رغم غيابه عن التهديف بالجولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

محمد صلاح ليفربول 28 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 23 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

كريس وود نوتينجهام فورست 19 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 18 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 15 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 15 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 14 هدفا

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 35 لمسابقة الدوري الإنجليزي بتعادل نوتينجهام فورست مع كريستال بالاس 1-1.

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي منذ الجولة الماضية، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلى التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولات الثلاثة المتبقية من البريمرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

1- ليفربول 82 نقطة

2- آرسنال 67 نقطة

3- مانشستر سيتي 64 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 63 نقطة

5- تشيلسي 63 نقطة

6- نوتينجهام فورست 61 نقطة

7- أستون فيلا 60 نقطة

8- بورنموث 53 نقطة

9- برينتفورد 52 نقطة

10- برايتون 52 نقطة

11- فولهام 51 نقطة

12- كريستال بالاس 46 نقطة

13- وولفرهامبتون 41 نقطة

14- إيفرتون 39 نقطة

15- مانشستر يونايتد 39 نقطة

16- توتنهام هوتسبير 38 نقطة

17- وست هام يونايتد 37 نقطة

18- إبسويتش تاون 22 نقطة

19- ليستر سيتي 21 نقطة

20- ساوثهامتون نقطة

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