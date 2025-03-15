أرسنال يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نيكو ويليامز

بدأ نادي آرسنال تحركاته مبكرا، لتعزيز صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي المقبل، خصوصا بعدما عانى من كثرة الإصابات في صفوفه، هذا الموسم، لا سيما على مستوى الهجوم.

نيكو ويليامز ضمن اهتمامات آرسنال

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ميكيل أرتيتا، مدرب المدفعجية، يضع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات.

وأفادت الصحيفة بأن مسئولي آرسنال، تواصلوا بالفعل مع ممثلي الدولي الإسباني، ولفت ويليامز الأنظار إليه، خلال بطولة يورو 2024 في ألمانيا، حيث لعب دورا بارزا في تتويج إسبانيا باللقب.

ويمكن لنادي آرسنال ضم ويليامز (22 عامًا) بمقابل ليس كبيرا، بالنسبة للاعب بقيمته، حيث يتضمن عقده مع النادي الباسكي شرطا جزائيا، يتراوح بين 48 و67 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن برشلونة حاول ضم ويليامز، الصيف الماضي، لكنه فشل في إتمام الصفقة.

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