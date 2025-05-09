بعد تحذيرات الأرصاد، معهد التغذية يقدم قائمة مشروبات لمواجهة الموجة الحارة

أوصي معهد التغذية القومي بمشروب غني بالفيتامينات والمعادن في فصل الصيف وهو مشروب البرتقال بالجزر.

فوائد مشروب البرتقال

وقال معهد التغذية في منشور توعوي إنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يميل الكثير لشرب العصائر الطبيعية

مثل عصير البرتقال الغني بفيتامين ج والمنعش، ويعد إضافة قليل من عصير الجزر لعصير البرتقال الطازج له فوائد عديدة حيث يحتوي الجزر على نسبة عالية من الكاروتين وفيتامين أ.

عصير البرتقال بالجزر

وأوضح معهد التغذية أن عصير البرتقال بالجزر مشروبا داعما للجهاز المناعي ويقبل عليه الصغار والكبار.

ونصح معهد التغذية بعدم إضافة أي سكريات للعصير والاكتفاء بكوب صغير منه يوميا للحفاظ على الوزن والصحة.

عصير البرتقال بالجزر

طرق التخلص من دهون البطن

جدير بالذكر أن الدكتورة فردوس سليمان استشاري طب الأطفال بالمعهد القومي للتغذية، اكدت إنه يمكن التخلص من دهون البطن من خلال ممارسة الرياضة النهار الوزن التدريجي.



وأوضحت أن خفض الوزن لمرضي دهون الكبد بمعدل من ٥ إلى ١٠ كيلو يمكن أن يعيد الكبد في بعض الأحيان إلى شكله الطبيعي.



ونصحت بتقليل الدهون والإلتزام بتناول الأكل الصحي.

ووجه المعهد القومي للتغذية نصائح للسيدات الحوامل لتجنب الشعور بالحموضة والامتلاء خلال فترة الحمل:

1- شرب الماء قبل أو بعد تناول الطعام وليس أثناء الطعام.

2-تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة.

3-يفضل النوم على الجانب الأيسر.

4-تجنب مشروبات الكافيين والأطعمة المملحة والحارة والمقلية.

5- تجنب الإستلقاء على الظهر بعد الأكل مباشرة.

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح للسيدات الحوامل لتجنب الإصابة بالإمساك، خاصة أن الحامل كثيرا ما تتعرض للامساك بسبب الفيتامينات التي تحصل عليها خلال فترة الحمل وكذلك ضغط الرحم على الحوض.

ونصح معهد التغذية الحوامل بضرورة تناول ٢ كوب ماء قبل كل وجبة و٢.٥ لتر ماء على مدار اليوم.

وأوضح معهد التغذية أن المشي يوميا لمدة نصف ساعة يحفز حركة الأمعاء.

ارتخاء العضلات وضغط الرحم على الحوض أثناء الحمل يسببان الإمساك

وأكد معهد التغذية أن ارتخاء العضلات وضغط الرحم على الحوض أثناء الحمل يسببان الامساك اثناء الحمل خاصة فى الشهور الأخيرة، لذلك تحتاج الحامل الى عوامل تساعد على تنظيم حركة الأمعاء مثل تناول الألياف الطبيعية.

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