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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية غدًا

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

 أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء تنفيذ أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اعتبارًا من صباح غد السبت الموافق 10-5-2025 على ثلاث مراحل وحتى 25 -7-2025.

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وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر بين الوزارة ولجنة استرداد أراضى الدولة للتصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

وأكدت منال عوض، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الأولي من الموجة ال26 من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون على مدار اليوم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الخاصة وكذا كافة التعديات على الأراضي الزراعية مع محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ مهامهم من الوحدات المحلية.

ووجهت منال عوض، المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 26 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥)، و(المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥)، و(المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥  وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥).

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