معرض الزهور بالدقي، شجرة تثمر 4 أنواع مانجو بفضل التطعيم الزراعي (فيديو وصور)

داخل أروقة معرض الزهور بالدقي، يتوقف الزوار أمام الأشجار المثمرة التي لا يتجاوز عمرها سنوات قليلة، لكنّها تُنتج كأنها ناضجة منذ عقود.

هذا المشهد الغريب يفسِّره لنا المهندس الزراعي أحمد علي، المتخصص في زراعة وتطعيم أشجار الفاكهة، والذي شرح لنا بأسلوب بسيط وعملي ما هي عملية "التطعيم"؟ ولماذا أصبحت أساسًا في عالم الزراعة الحديثة، خصوصًا لأشجار المانجو.

ما هو "التطعيم" في الزراعة؟

بدأ أحمد حديثه بتعريف مبسّط لمفهوم التطعيم، وقال: "التطعيم هو ببساطة عملية بنركّب فيها جزء من شجرة مثمرة على شجرة تانية صغيرة أو لسه في بداية نموها. يعني بنركّب النجاح والخبرة على البداية الجديدة، وده بيخلّي الشجرة تطلع ثمار بسرعة وبجودة عالية."

التطعيم ليس مجرد إجراء زراعي تقني، بل هو فنّ زراعي يُعيد تشكيل الشجرة ويُحسّن إنتاجها، كما يوفّر الوقت والجهد على المزارع.

كيف يتم التطعيم؟ ولماذا هو مهم؟

يوضح المهندس أحمد أن التطعيم يتم باستخدام عينات من شجرة قوية ومثمرة (يُطلق عليها اسم "الطُعم")، تُزرع أو تُلصق بجذر شجرة صغيرة يُطلق عليها "الأصل"، وتبدأ بالاندماج تدريجيًا حتى تُصبحا شجرة واحدة.

"الفايدة الأساسية للتطعيم إنك تضمن إن الشجرة الجديدة هتطرح بنفس جودة وسرعة الشجرة اللي خدت منها الطُعم. ودي وسيلة ممتازة لتقليل وقت الانتظار اللي ممكن يصل إلى عدة سنوات في بعض الأشجار للحصول على إنتاج اقتصادي".

تطعيم أشجار المانجو... فن من نوع خاص

من أبرز الأشجار التي تُطبق فيها هذه التقنية بشكل مبتكر، هي أشجار المانجو، حيث يُمكن، بحسب المهندس أحمد، زراعة أكثر من نوع مانجو على نفس الشجرة الواحدة!

"بنقدر نطعم شجرة مانجو بأربع أعواد من أنواع مختلفة، يعني تبقى عندك شجرة واحدة بتطرح مانجو زبدة، وسينارة، وعويسي، وتيمور... وكل ده في نفس الموسم!"

هذه التقنية تسمى أحيانًا "المانجو المركّب"، وهي شائعة في المشاتل الحديثة، وتُعد ثورة في عالم إنتاج الفاكهة.

شجرة مانجو نعومي مطعم

اشجار مانجو مطعمة

التطعيم ليست عملية معقدة... بل مهارة يمكن تعلمها

يشير أحمد إلى أن التطعيم لم يعد حكرًا على الخبراء فقط، بل أصبح من السهل تعلمه، خاصة في ظل توفر أدواته وانتشار الورش التعليمية.

"العملية بسيطة، وبتحتاج دقة ونظافة وخبرة بسيطة... حتى المزارعين الصغيرين والهاويين بقوا يعرفوا يطعموا. وكمان معظم المشاتل بتبيع الأشجار بعد ما تكون مطعمة وجاهزة للإنتاج."

أشجار مطعّمة... جاهزة للثمار

أصبحت معظم أشجار الفاكهة المعروضة في المعارض والمشاتل الآن مطعمة وجاهزة للإثمار، وهو ما يقلل من مجهود الزراعة ويُسرّع حصاد الثمار.

"اللي بيشتري شجرة مانجو أو تفاح أو ليمون من مشتل محترم، بيكون واثق إنها مطعّمة، وهتطرح أسرع بكتير من اللي مزروعة بالبذور."

فوائد التطعيم... إنتاج أسرع ونكهة أفضل

أكد المهندس أحمد أن عملية التطعيم تؤدي إلى نتائج مذهلة:

ثمار بجودة أعلى.

نضج أسرع.

مقاومة أفضل للأمراض.

إمكانية الجمع بين أكثر من نوع في شجرة واحدة وذلك في اشجار المانجو.

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