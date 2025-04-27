نادرة ومهددة بالانقراض، "منقار البغبغاء" تجذب زوار معرض زهور الربيع (صور)

شهد معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي عرض أنواع كثيرة ومتنوعة من الورود، ومنها منقار البغبغاء، وهي زهرة معرضة للانقراض وتعتبر من النوادر؛ لذا يحاول العديد من المزارعين المصريين الحفاظ عليها من الانقراض نظرا لشكلها الجذاب والمميز الذي يضيف شكلا جماليًّا للمكان التي تتواجد فيه.

زهرة منقار البغبغاء، فيتو

انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته رقم 92، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي السبت 19 أبريل، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

زهرة منقار البغبغاء، فيتو



افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض “خير مزارعنا لأهالينا”، والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

زهرة منقار البغبغاء، فيتو

زهرة منقار البغبغاء، فيتو

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