أشهر نباتات المطبخ بمعرض زهور الربيع في المتحف الزراعي.. الزعتر البلدي والروز ماري البلدي والفرنساوي «بالقائمة».. والأسعار تبدأ من 50 جنيها (فيديو وصور)

معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي، فعالية موسمية مميزة تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، وتتعدد محتويات المعرض بين الزهور والنباتات والتي تشمل انواع متعددة من الزهور ونباتات زينة، نباتات داخلية وخارجية، وصبار ومشاتل تعرض منتجاتها وتبيع الشتلات وتشمل كل ما يخص تنسيق الحدائق.

رصدت عدسة فيتو أحد المشاركين في المعرض للتعرف على أسعار وأنواع النباتات وبالتحديد نباتات المطبخ داخل معرض زهور الربيع.

وقال المهندس عطية، أحد المشاركين في المعرض لـ فيتو: هناك أنواع كثيرة من نباتات المطبخ داخل المعرض ولابد من التعرف عليها وعلى هويتها ومنها الزعتر، وأوضح أن الزعتر الطازج افضل بكثير من الزعتر المجفف المباع عند العطار، وأضاف أنه يمكننا الاعتماد على زراعة الزعتر الطازج والحصول على محصول كافي وجيد عند رعايته واعطاه السماد والماء المناسب له.

وأشار إلى أن هناك أنواع أخرى من نباتات المطبخ ومنها نبات الروز مارى وله اكثر من نوع منه الروز ماري الفرنساوي والروز ماري البلدي، والروز ماري البلد أقوى بكثير في استخراج الزيوت وله نكهة قوية جدا أما عن الفرنساوي هو أهدى في الطعم ويمكن الاعتماد عليه في الطبخ والشوي وتبدأ الاسعار من 50 جنيه فما أكثر حسب النوع.



كيفية زراعة نباتات المطبخ في المنزل

وأكد المهندس عطية في حواره مع فيتو أن زراعة الزعتر والروز ماري لا تتطلب مجهود كبير هي فقط تحتاج إلى رعاية ولا يحتاج إلى متخصصين فهو يتطلب رمي وجو مناسب له.

انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته رقم 92 والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وكان الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عقد اجتماعا بمقر المعرض وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض.

كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف الزراعي، والمهندس أحمد منصور، مدير عام المتحف الزراعي.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

معرض زهور الربيع

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.

وفي هذا السياق، قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

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