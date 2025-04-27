الإيكروما ونبات البردي والختمية.. أشهر أنواع الزهور في معرض المتحف الزراعي.. والأسعار تبدأ من 50 جنيها (فيديو وصور)

معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي، فعالية موسمية مميزة تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، وتتعدد محتويات المعرض بين الزهور والنباتات والتي تشمل أنواعا متعددة من الزهور ونباتات زينة، نباتات داخلية وخارجية، وصبار ومشاتل تعرض منتجاتها وتبيع الشتلات وتشمل كل ما يخص تنسيق الحدائق.

معرض زهور الربيع، فيتو

التقت عدسة “فيتو” أحد المشاركين في المعرض للتعرف على أسعار وأنواع النباتات داخل معرض زهور الربيع.

معرض زهور الربيع، فيتو

قال المهندس عطية لـ “فيتو”: هناك أنواع مميزة من الزهور داخل المعرض، ولا بد من التعرف عليها وعلى هويتها، ومنها نبات الإيكروما أو حلق الأميرة.. هذه الزهرة تشبه فصوص الحلق ومنتشرة ومتواجدة بكثرة داخل قصر محمد علي، وهو نبات متميز ودائم الإزهار، ويبدأ سعره من 250 جنيها.

معرض زهور الربيع، فيتو

وأضاف: هناك نوع آخر من النباتات مثل نبات البردي، تراث أجدادنا، وهو يتغذى ويعيش في وسط الماء وله استخدامات عدة، تستخدم سيقانه في أشياء كثيرة، فيتم فردها بالآلات ويصنع منه الورق ويبدأ سعره من 500 جنيه.

معرض زهور الربيع، فيتو

وأوضح أن هناك نوعا آخر قابلا للاندثار، وهو نبات الختمية، له ألوان كثيرة، ويحاول المزارعون الحفاظ عليها فهي تنتج البذور بنفسها، ولا تحتاج إلى بذور "بتجدد نفسها"، ويبدأ سعرها من 50 جنيها.

معرض زهور الربيع، فيتو

انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته رقم 92، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي السبت 19 أبريل، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض “خير مزارعنا لأهالينا”، والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

معرض زهور الربيع

وكان الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، قد عقد اجتماعا بمقر المعرض وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض.

كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف الزراعي، والمهندس أحمد منصور، مدير عام المتحف الزراعي.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.

وفي هذا السياق، قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

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