الجمعة 25 أبريل 2025
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الأقحوان تلفت الأنظار بمعرض زهور الربيع.. ألوان جذابة وفوائد طبية.. وتخفيض درجات الحرارة وتسكين الآلام وعلاج الصداع «أبرز الفوائد» (صور)

زهرة الحما Feverfew
زهرة الحما Feverfew

شهد معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي أنواعا كثيرة ومتنوعة من الورود، وأشهرهم زهرة الحمى أو الأقحوان Feverfew والتي تستخدم جميع أجزائها، وتستخدم في تخفيض درجات الحرارة، وأيضا يمكن استخدام ورقها الأخضر كمسكن من الصداع وتباع في الصيدليات في أوروبا.

زهرة الحما Feverfew 
زهرة الحما Feverfew 


انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

وانطلق  معرض زهور الربيع في دورته رقم 92 والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

زهرة الحما Feverfew 
زهرة الحما Feverfew 


افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي 

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

زهرة الحما Feverfew 
زهرة الحما Feverfew 


معرض زهور الربيع معرض زهور الربيع

وافتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي المصري.

وكان الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عقد اجتماعا بمقر المعرض وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض.

زهرة الحما Feverfew 
زهرة الحما Feverfew 

كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف الزراعي، والمهندس أحمد منصور، مدير عام المتحف الزراعي.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

زهرة الحما Feverfew 
زهرة الحمى Feverfew 

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.

زهرة الحما Feverfew 
زهرة الحما Feverfew 

وفي هذا السياق، قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

زهرة الحما Feverfew 
زهرة الحما Feverfew 

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