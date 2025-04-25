أسباب الإقبال الكثيف على معرض زهور الربيع بالدقي.. أبرزها اهتمام الدولة وتنظيم «الفاو».. وهذه أشهر النباتات المشاركة (فيديو)

معرض زهور الربيع الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي، فعالية موسمية مميزة تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة. وتتعدد محتويات المعرض بين الزهور والنباتات والتي تشمل أنواعا متعددة من الزهور ونباتات زينة، نباتات داخلية وخارجية، وصبار ومشاتل تعرض منتجاتها وتبيع الشتلات وتشمل كل ما يخص تنسيق الحدائق.

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال والإقبال على نباتات المطبخ داخل معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي.

وقال المهندس عطية لـ فيتو، إن الإقبال على النباتات وبالتحديد نباتات المطبخ كثيف وهذا هو المتوقع وهذا العام مثله مثل الأعوام الماضية في الإقبال، ولكن الاختلاف البسيط هو اهتمام الدولة الكبير بالمعرض ودخول منظمة الفاو في التنظيم، ونتج عن ذلك صدى كبير للمعرض بين الناس.

أشهر النباتات المشاركة في معرض زهور الربيع

أوضح المهندس عطية، أنه يهتم بالنباتات التي يرجع أصلها إلى التراث والهوية الوطنية، وأضاف أن هذه النباتات اندثرت ولكن اهتم باستيراد هذه النباتات مرة أخرى والاهتمام بها في موطنها والحفاظ عليها من الاندثار.

وأضاف أنه بجانب النباتات التراثية، فهو يهتم بالنباتات العلاجية التي تستخدم في العلاج والعصر واستخراج الزيوت منها ومن أشهر النباتات، نبات النعناع ومتواجد بثلاثة أنواع وأشهرها النعناع البلدي والنعناع الفلفلي والذي يدخل في جميع أنواع مسكنات العظام.

وأكد أن هناك أنواعا كثيرة من نباتات المطبخ داخل المعرض ولابد من التعرف عليها وعلى هويتها ومنها الزعتر، وأوضح أن الزعتر الطازج افضل بكثير من الزعتر المجفف المباع عند العطار، وأوضاف انه يمكننا الاعتماد على زراعة الزعتر الطازج والحصول على محصول كافٍ وجيد عند رعايته وإعطائه السماد والماء المناسب له.

وأشار إلى أن هناك أنواعا أخرى من نباتات المطبخ ومنها نبات الروز مارى وله أكثر من نوع منه الروز ماري الفرنساوي والروز ماري البلدي، والروز ماري البلد أقوى بكثير في استخراج الزيوت وله نكهة قوية جدا أما عن الفرنساوي هو أهدى في الطعم ويمكن الاعتماد عليه في الطبخ والشوي وتتراوح الأسعار بين 50 جنيها فيما أكثر حسب النوع.

كيفية زراعة نباتات المطبخ في المنزل

وأكد المهندس عطية في حواره مع “فيتو” أن زراعة الزعتر والروز ماري لا تتطلب مجهودا كبيرا هي فقط تحتاج إلى رعاية ولا يحتاج إلى متخصصين فهو يتطلب رملا وجوا مناسبا له.

انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته رقم 92 والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

وبدأت فعاليات المعرض السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري ولمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

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