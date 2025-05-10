اليوم، انطلاق الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 والتي تنطلق اعتبارًا من صباح اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، وذلك على ثلاث مراحل متتالية حتى 25 يوليو 2025.

الدولة لن تسمح بأي شكل بالتعدي على أراضيها

وشددت محافظ البحيرة على أن الدولة لن تسمح بأي شكل بالتعدي على أراضيها، مؤكدة أن الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات تمثل رسالة واضحة وحاسمة بأن هيبة الدولة خط أحمر.

تنفيذ الحملات بكفاءة وفاعلية

كما أشارت محافظ البحيرة، إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية على مدار الساعة، لضمان تنفيذ الحملات بكفاءة وفاعلية، وتوفير كل سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الـ 26 ضمن الجداول الزمنية المحددة.

تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على حقوق الدولة

وأكدت محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات أو تقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط وسيادة القانون.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى في الفترة من 10 مايو الجاري وحتى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 7 يونيو القادم وحتى 27 يونيو 2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو 2025 وحتى 25 يوليو 2025.

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