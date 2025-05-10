السبت 10 مايو 2025
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محافظات

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

مركز سيطرة الشبكة
مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المنيا

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء، بفرض هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء العشوائي.

الموجة 26 لإزالة التعديات في المنيا 

وأكد المحافظ على المتابعة الدقيقة واليومية لنتائج التنفيذ بكل مراكز المحافظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة، تنفيذًا لأحكام القانون، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

الموجة 26 لإزالة التعديات

وأوضح أن أعمال الإزالة تُنفذ بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، من خلال خطة متكاملة تتضمن إزالة التعديات في المهد، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات إزالة سابقة لضمان عدم تكرار التعدي مرة أخرى.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المنيا 

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

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