محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كافة الجهات المختصة للاستعداد وتحقيق التكاتف فيما بينهم لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، والتى تستمر فى الفترة من اليوم السبت 10 إلى 30 مايو الجارى،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

الحالات المستهدفة

وأضاف أنه يتم إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات المختلفة بأسوان للاطمئنان والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات والعمالة التى تشارك فى فعاليات المرحلة الأولى لهذه الموجة بحيث سيتم التعامل أيضًا مع مختلف الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

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