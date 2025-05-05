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في بطولة الشهيد الرفاعي للكاراتيه، ذهبية وفضية وبرونزية لطالبات جامعة القناة (صور)

بطولة الشهيد الرفاعي
بطولة الشهيد الرفاعي للكاراتيه، فيتو

 أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ سعادته واعتزازه بفوز طالبات الجامعة في بطولة الشهيد الرفاعي للكاراتيه، والتي أُقيمت في رحاب جامعة القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو الجاري. 

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وأشاد بالأداء المتميز والإصرار الذي أظهرته اللاعبات في مختلف المنافسات.  

وأكد "مندور" أن جامعة القناة لا تدخر جهدًا في دعم طلابها وتشجيعهم على التميز في شتى المجالات، سواء الأكاديمية أو الرياضية، لما لذلك من دور كبير في بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي. 

جانب من البطولة،فيتو
 بطولة الشهيد الرفاعي للكاراتيه، فيتو
جانب من البطولة،فيتو
جانب من البطولة، فيتو

أسماء الطالبات الفائزات والمشاركات في البطولة 

 وحققت الطالبة رحمة على محمد من كلية الآداب والعلوم الإنسانية المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي "كوميتيه"، بينما حصدت الطالبة سما عشرى محمد من كلية التربية المركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس المنافسة، وسط أجواء من المنافسة القوية والمستويات الفنية المرتفعة التي شهدتها البطولة.
 

جانب من البطولة،فيتو
جانب من البطولة، فيتو
جانب من البطولة،فيتو
جانب من البطولة،فيتو

منافسات الجماعي "كوميتيه" 

 وأحرز فريق جامعة قناة السويس المركز الثاني والميدالية الفضية، وضم الفريق الطالبات: رحمة على محمد على من كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرقة الأولى، فرح محمد عبد السلام من كلية الآداب الفرقة الأولى، يارا محمد رمضان من كلية العلوم الرياضية الفرقة الأولى، إيمان أحمد على من كلية الآداب - قسم الترجمة - الفرقة الثانية، سما عشرى محمد من كلية التربية الفرقة الثالثة، وفريدة خالد عبد الوهاب من الفرقة الثانية.  

جانب من البطولة،فيتو
جانب من البطولة، فيتو
جانب من البطولة،فيتو
 بطولة الشهيد الرفاعي للكاراتيه، فيتو

إشادة بمستوى التدريب 

 وقد أثبت الفريق انسجامًا كبيرًا وروحًا قتالية عالية تعكس مستوى التدريب والالتزام الذي تتميز به فرق الجامعة.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى الطالبات الفائزات، مثنيًا على جهودهن الكبيرة التي توجت بهذا الإنجاز، ومؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية المختلفة، لما لها من دور محوري في صقل مهارات الطلاب وبناء قدراتهم. 

كما أعرب الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، عن فخره بما حققته الطالبات، مشيدًا بالجهد الجماعي والتعاون بين عناصر الفريق، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعزز من مكانة جامعة قناة السويس في المحافل الجامعية والرياضية. 

وقد تم تنسيق مشاركة الفريق من خلال عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الكابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، اللذين حرصا على تهيئة كل السبل اللازمة لضمان مشاركة مشرفة ومتميزة لطالبات الجامعة في هذه البطولة المرموقة. 

وجاء هذا الإنجاز ثمرة للتدريب الجاد والدعم الفني الذي قدمه الكابتن باسم محسن الزهري، مدرب الفريق، والذي رافق الفريق خلال البطولة، إلى جانب الكابتن عمرو محمد رجب كمشرف، والكابتن دينا حسني محمود كمشرفة، حيث لعبوا جميعًا دورًا محوريًا في إعداد الفريق وتجهيزه بشكل احترافي.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس بطولة الشهيد الرفاعي بطولة الشهيد الرفاعي للكاراتية للفتيات الجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة

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