الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة: فحص 40 ألفا و264 حالة من المترددين على عيادات الفيروسات التابعة للصحة النفسية

زيارة وفد مركز CDC
زيارة وفد مركز CDC الأفريقي، فيتو

نظمت وزارة الصحة والسكان، جولة ميدانية لوفد المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض African CDC، التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتفقد عيادات الفيروسات التي تقدم خدمة الكشف عن الفيروسات الكبدية وعلاجها، بالإضافة لوحدة خفض الضرر التي تقدم برامج العلاج ببدائل الأفيونات.

 

الأمانة العامة للصحة النفسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الزيارة تضمن عقد ورشة عمل بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية، والمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، ولجنة الفيروسات الكبدية، ومنظمة الصحة العالمية، على برنامج إدارة عدوى التهاب الكبد الفيروسي، وفيروس نقص المناعة البشرية.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن ورش العمل، تستهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار الحديثة في مجال القضاء على الفيروسات، إلى جانب استعراض التجربة الرائدة للدولة المصرية في القضاء على الالتهاب الكبدي سي.

 

الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عدد عيادات الفيروسات التابعة لأمانة الصحة النفسية تبلغ 21 عيادة، مشيرة إلى فحص 40 ألفا و264 حالة من المترددين على عيادات الفيروسات منذ عام 2021 حتى 2023.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن أطباء عيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية، وعدد من مسؤولي أقسام نقص المناعة البشرية بالمحافظات، وأطباء مستشفيات الحميات، تلقوا تدريبا مكثفا على برنامج إدارة عدوى إلتهاب الكبد الڤيروسي ونقص المناعة البشرية.

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رافق الوفد خلال الزيارة، الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان، والدكتورة ريهام الإمام نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

 

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