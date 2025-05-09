الصحة: نسعى لاعتماد كافة المراكز والوحدات الصحية بالقاهرة طبقا لاشتراطات GAHAR

أعلن الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة عن قيام فريق موسع من مديرية الشؤون الصحية متمثلًا في إدارة الرعاية الأساسية ومكافحة العدوى صحة وسلامة المرضى تحت إشراف الدكتورة إيمان هارون وكيلة المديرية للطب الوقائي بزيارة تفقدية للمراكز الطبية المرشحة لاعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

شملت الزيارة مركز طبي الـ ١٠٠ متر بمنطقة الشروق الطبية، مركز طبي الخيالة بمنطقة البساتين الطبية، مركز طبي زهرة العاصمة التابع لمنطقة بدر الطبية للوقوف على ما إنتهى إليه المراكز السالف ذكرها من أعمال؛ استعدادًا للزيارة المرتقبة للجنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

تضمنت الزيارة تفقد جميع الأقسام الداخلية بالمراكز المختلفة، حيث تفقدت اللجنة السياسات والإجراءات المتبعة بكل قسم؛ والتأكد من مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل كل مركز؛ ومراجعة جميع الملفات الطبية داخل المركز.

حرص فريق المديرية أثناء زيارته التفقدية للمراكز المرشحة للاعتماد على تقديم كافة التوصيات اللازمة لفريق العمل داخل كل مركز؛ وذلك لضمان الجاهزية للزيارة المرتقبة من قبل GAHAR.

من جانبه أكد الجزار أنه يسعى جاهدًا لاستيفاء اشتراطات اعتماد هيئة GAHAR لجميع وحدات الرعاية الأساسية داخل القاهرة، وأن كافة إدارات المديرية يبذلون قصارى جهدهم على قدم وساق، للوصول إلى الهدف الأسمى أن تكون جميع وحدات الرعاية الأساسية بالقاهرة مطابقة لمواصفات اعتماد GAHAR.

وأضاف الجزار أن الاعتماد يضمن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأفضل مستوياتها مما ينعكس على رضائهم وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

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