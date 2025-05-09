السيطرة على حريق في شقة سكنية بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بشقة سكنية في منطقة المنشية مدينة بنها، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق بشقة سكنية بمنطقة المنشية مدينة بنها.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة، ودون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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