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رياضة

إبراهيم عادل يقلص الفارق لـ بيراميدز أمام البنك الأهلي

بيراميدز والبنك الأهلي
بيراميدز والبنك الأهلي

سجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 48 من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز لتصبح النتيجة 2ـ1 للبنك الأهلي.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4 . 

سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك نظيره بيراميدز في الدقيقة 21.

وتعرض أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي للإصابة والتي خرج على إثرها من المباراة ليحل عبد العزيز البلعوطي بديلا له في الدقيقة 8+45.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

 

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى..  أحمد صبحي

خط الدفاع.. سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط.. احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم .. اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء : عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري 

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل البنك الأهلي  الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة. 

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