استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووفد اللجنة المُرافق له، وذلك بمقر مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية لتفقد مستشفى الناس

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب النائب عمرو درويش، والنائب مجاهد نصار، والنائب أشرف أمين، والنائب درويش مرعي، والنائب حسن عمر، والأستاذ حسام الدين إمام محافظ الدقهلية السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والمهندس أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، والأستاذ حاتم المُلا المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور أسامه الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وأكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خلال الزيارة أن المُستشفى تُعد من أكبر المراكز الطبية المُتميزة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بطاقتها الإستيعابية التي تصل إلي حوالي ٦٠٠ سرير، لافتًا إلى أن المستشفى فتحت أبوابها لخدمة جميع المرضى بالمجان، وبدأت نشاطها وخدماتها في مبنى أمراض القلب للأطفال حيث أن هذه الأمراض تتسبب في وفاة ما يقارب من نصف الوفيات بجميع الأمراض في جمهورية مصر العربية.

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الناس

وتفقدَّ محافظ القليوبية ومرافقوه أقسام المستشفى قسم قسطرة القلب وزيارة المرضى وسؤالهم عن شكواهم والاطمئنان على حالتهم الصحية ودعمهم نفسيًا، كما تم زيارة غُرف التحكُم لعمليات جراحة القلب وقسطرة القلب والتعرف على الحالات التي تمت خلال اليوم وعلى الحالات بقوائم الإنتظار من خلال شاشة إلكترونية، ومشاهدة حالة على الواقع تقوم بعمل قسطرة بالتقنيات الحديثة، وتم زيارة رعاية القلب والتعرُف على كيفية رعاية المرضى من خلال فريق طبي مُكامل، وتفقد قسم الأشعة ومنطقة تجهيز الوجبات ومنطقة التعقيم.

هذا وقد أضاف المهندس أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، أن المُستشفى يعمل وفقًا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية وأفضل الكوادر المهنية من الأطباء والمُتخصصين وفرق التمريض والفنيين، كما أن المستشفى تتميز بتوافر آخر ما قدمُه العلم في مجال المُعدات الطبية الحديثة، موضحًا بأن المستشفى قد حققت على مدار خمس سنوات مايقرب من ١٠ آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجيه وتشخيصية، بالإضافة إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ عملية لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير، فضلًا عن سعي إدارة المستشفى إلى زيادة المباني والخدمات الطبية لتُصبح المستشفى مدينه طبية مُتكاملة على أفضل مستوى ممكن لخدمة المواطن المصري في كل مكان، مُشيرًا إلى أنه تم منح مُستشفى الناس شهادة لتُصبح أحد المُستشفيات المُسجلة بالهيئه العامه للاعتماد والرقابة الصحية ويأتي ذلك في ضوء نجاح مستشفى الناس في تحقيق جميع معايير السلامة الوطنية وتأهيلها للحصول على الاعتماد الكامل، كما أشار إلى أنه جاري إنشاء متحف طبي بداية من التاريخ القديم حتى التاريخ المُعاصر عن تاريخ الطب بجمهورية مصر العربية.

فيما أعرب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب ووفد اللجنة عن فخرهم بتواجد مثل هذا الصرح الطبي العريق على أرض القليوبية والذي يتخصص في علاج الحالات الحرجة بمختلف التخصصات، مؤكدًا على دعمه الكامل لرفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن المصري للمُساهمة في تحقيق الحياه الكريمة لكُل مواطن وللحفاظ علي كرامته الإنسانية.

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق على التمهيد لاستغلال جزء من كورنيش ترعة الإسماعيلية المواجه لمستشفى الناس لإنشاء إستراحة إنتظار لأهالي المرضى، كما تم مناقشة مشروع إنشاء فرع لكلية الطب جامعة بنها بمبنى من مباني مستشفى الناس لدعم المستشفى بالكوادر الطبية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق المؤدي للمستشفى لسهولة وصول جموع المواطنين للمستشفى بسهولة ويُسر.

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