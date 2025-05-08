الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض تغيب فتاة عن منزلها بالقليوبية

اختفاء فتاة بالقليوبية،
اختفاء فتاة بالقليوبية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف تغيب فتاة عن منزلها منذ عدة أيام د ون أن تعلم أهليتها شيئا عنها، بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من والد الفتاه دنيا ا ج مقيمة قرية طحلة دائرة المركز يفيد تغيبها عن منزلها من تاريخ 5/5/2025.

وأشار والد الفتاة في بلاغه أن كاميرات رصدت خروجها من المنزل واقتادت سيارة من القرية إلى مدينة بنها حرر عن ذلك محضر رقم3329 إداري المركز، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وناشدت أسرة الفتاة بالقليوبية  المسؤولين بالوقوف بجانبه ومساعدته على عودة ابنته للمنزل حيث أن أسرتها تعيش في حالة حزن شديدة لتركها المنزل دون علم أى شئ عنها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة بنها مدينة بنها

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