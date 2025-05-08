جهود مكثفة لكشف غموض تغيب فتاة عن منزلها بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف تغيب فتاة عن منزلها منذ عدة أيام د ون أن تعلم أهليتها شيئا عنها، بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من والد الفتاه دنيا ا ج مقيمة قرية طحلة دائرة المركز يفيد تغيبها عن منزلها من تاريخ 5/5/2025.

وأشار والد الفتاة في بلاغه أن كاميرات رصدت خروجها من المنزل واقتادت سيارة من القرية إلى مدينة بنها حرر عن ذلك محضر رقم3329 إداري المركز، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وناشدت أسرة الفتاة بالقليوبية المسؤولين بالوقوف بجانبه ومساعدته على عودة ابنته للمنزل حيث أن أسرتها تعيش في حالة حزن شديدة لتركها المنزل دون علم أى شئ عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.