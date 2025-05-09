الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

الهند وباكستان، حصيلة ضحايا جديدة لحرب الحدود ومخاوف من انفلات الأوضاع

الجيش الباكستاني،
الجيش الباكستاني، فيتو

كشف المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أحمد شودري، عن حصيلة القتلى والمصابين جراء الحرب القائمة مع الجيش الهندي.

 

حصيلة قتلى ومصابين باكستان جراء الحرب مع الهند

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستانى، اليوم، أن 33 شخصا قتلوا وأصيب 62 آخرون جراء الحرب مع الجيش الهندي.


وأكد شودري: "لا ندعم أي جماعات مسلحة وبلادنا ضحية للإرهاب العابر للدول، وننفي كل ادعاءات الإعلام الهندي بسقوط طائرات حربية باكستانية".


واختتم وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، "اتهامات الهند لباكستان ذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أدلة".

 

مقتل 5 مدنيين وإصابة 29 آخرين في كشمير الباكستانية

وكانت تقارير إخبارية، قد أفادت بمقتل 5 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 29 آخرين في كشمير الباكستانية جراء قصف عبر خط الحدود الفاصل مع الهند.

 

وطلبت سفارة الصين في نيبال اليوم الجمعة من رعاياها تجنب المناطق الحدودية مع الهند.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، أمس الخميس، إن الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود.

وأضاف وزير دفاع باكستان: لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

 

الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم

 من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في وقت سابق من أمس الخميس: إن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

 

مقتل وإصابة 72 مدنيا في إطلاق نار باكستاني

وأعلنت الحكومة الهندية، صباح الخميس، عن مقتل13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند.

 

ترامب يعرض المساعدة في إنهاء الصراع بين الهند وباكستان

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال بشأن الأحداث الدائرة بين القوتين النوويتين: “نريد أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان”.

 

وأعرب ترامب عن استعداده لتقديم المساعدة بشأن الصراع بين الهند وباكستان.

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