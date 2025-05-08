وزير خارجية باكستان: نحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين على العدوان الهندي

قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الخميس: نحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين على العدوان الهندي".

باكستان تتعهد بالرد على العدوان الهندي

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: نتصرف بطريقة مسؤولة رغم الاستفزازات ونمارس ضبط النفس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال وزير الدفاع الباكستاني، إن الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود.

وأضاف وزير دفاع باكستان: لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس: إن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

مقتل وإصابة 72 مدنيا في إطلاق نار باكستاني

وأعلنت الحكومة الهندية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.