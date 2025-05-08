الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية باكستان: نحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين على العدوان الهندي

الهجوم الهندي على
الهجوم الهندي على باكستان، فيتو

قال  وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الخميس: نحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين على العدوان الهندي".

باكستان تتعهد بالرد على العدوان الهندي 

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: نتصرف بطريقة مسؤولة رغم الاستفزازات ونمارس ضبط النفس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس  قال وزير الدفاع الباكستاني، إن الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود.

وأضاف وزير دفاع باكستان: لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس: إن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

مقتل وإصابة 72 مدنيا في إطلاق نار باكستاني

وأعلنت الحكومة الهندية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند.

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