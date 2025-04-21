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خارج الحدود

الحوثي تنفذ عمليات عسكرية جديدة ضد إسرائيل وحاملتي طائرات أمريكية

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع: إن قوات الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل، وتحديدا في عسقلان وإيلات.

عمليات الحوثي ضد إسرائيل 


وأضاف يحيى سريع: استهدفنا حاملتي الطائرات الأمريكتين ترومان وفينسون وقطعهما البحرية.

وفي السياق ذاته أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قصف جوي أمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 شهيدا وجريحًا، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.

 

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وقالت وزارة الصحة في حكومة جماعة الحوثي، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: إن "حصيلة العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء ارتفعت إلى 12 شهيدا و30 جريحًا".

وأضافت أن "الحصيلة غير نهائية وفرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملها في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".

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إسرائيل جماعة الحوثى حاملتي الطائرات عسقلان

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