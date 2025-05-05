انطلاق مظاهرات في تل أبيب بعد التصديق على توسيع العملية العسكرية بغزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بانطلاق مظاهرات في القدس المحتلة وتل أبيب بعد تصديق المجلس الوزاري المصغر على توسيع العملية العسكرية في غزة.

خطة للتوغل في أراضي قطاع ‎غزة والسيطرة عليها

وبحسب «فرانس برس»، وافق المجلس الأمني المصغر في ‎إسرائيل، الإثنين على خطة للتوغل في أراضي قطاع ‎غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

ومساء أمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نكثف الضغط بهدف إعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حماس.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

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