الجمعة 09 مايو 2025
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اقتصاد

سعر الدولار في 6 بنوك بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، تراجعًا طفيفًا بنحو قرشين في ختام حركة تعاملات الأسبوع.

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

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سعر الدولار أمام الجنيه

وتعرض "فيتو" آخر أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال السطور التالية: 

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

-  50.55 جنيها للشراء.
- 50.68 جنيها للبيع.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.57 جنيها للشراء.
- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.57 جنيها للشراء.
- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

- 50.57 جنيها للشراء.
- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- 50.57 جنيها للشراء.
- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.57 جنيها للشراء.
- 50.67 جنيها للبيع.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

عوامل تساعد في استقرار الدولار

وفي الفترة الأخيرة، شهد  سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

حركة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات 

سجل سعر الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

 

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

تراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات، حيث انخفض الدولار 0.73 بالمئة مقابل الين إلى 143.88، كما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 بالمئة إلى 0.82.

 

 

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