الثلاثاء 06 مايو 2025
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اقتصاد

المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 48.14 مليار دولار نهاية أبريل

البنك المركزى المصرى،
البنك المركزى المصرى، فيتو

قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء:ِ إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.143.9 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2025.


وتتكون  العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من  النقد الأجنبي  لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطى في بعض الشهور.

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