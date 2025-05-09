إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)

نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، جلسة توعوية مع الصيادين ببحيرة التمساح، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الثروة السمكية ومديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.

أبرز محاور الحلقات الحرارية

وتناول الحوار عدة موضوعات منها التعريف بالأضرار المدمرة للتلوث البلاستيكي على البيئة البحرية، وإدراك خطورة الصيد الجائر على التوازن البيئي، وتسليط الضوء على بعض السلوكيات الخاطئة من قبل بعض الصيادين في الإسماعيلية، واستعراض الآثار السلبية للصيد غير المستدام على البيئة.

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

حماية البيئة البحرية بالإسماعيلية

هذا إلى جانب أهمية دور الصيادين في حماية البيئة البحرية في الإسماعيلية وصون التنوع البيولوجي وترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة وتحقيق نظام بيئي متكامل مستدام.

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

المشاركون في اللقاء

أدار النقاش التوعوي الباحثتان دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وعقب الانتهاء من الجلسة تم القيام بزيارة ميدانية لأماكن الصيد وتوجيه التوصيات للصيادين.

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

وأكدت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمواطنين.

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

جانب من الحلقات الحوارية،فيتو

مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة، موضحة أن إدارة شئون البيئة تولي أهمية خاصة لنشر الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع من أجل مستقبل أكثر استدامة.

وأضافت مروة الخولي بأن الجلسة تأتي ضمن بروتوكول إدارة البيئة بهدف نشر الوعي البيئي والمساهمة في الارتقاء بالمستوى البيئي بمدينة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي.

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