جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في معارك بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرون، من بينهم جندي حالته خطيرة، في اشتباكات بقطاع غزة.

وأوضح الاحتلال في بيان أن الحادثين وقعا خلال العمليات العسكرية في القطاع، حيث قتل الجندي إيساي أليكم أوربخ في الحادث الأول، بينما أصيب جندي آخر من كتيبة الهندسة 605 التابعة لفرقة "باراك" بجروح خطيرة.

وفي الحادث الثاني، قُتل الجندي سامر يام فريد، بينما أصيب ضابط مقاتل من وحدة "سَايَرِت جُولَان" وضابط آخر من نفس الكتيبة، إضافة إلى جندي آخر من كتيبة الهندسة 605، بحسب بيان الجيش.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق من أمس الخميس عن اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، بالقرب من رفح.

وأشار بيان حماس الذي نشر على تطبيق تيليجرام، إلى أن الحركة لا تزال نشطة في المناطق التي وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته عليها.

وقالت حماس في بيان لاحق إن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية، مكونة من 12 جنديا، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

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