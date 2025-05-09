أطباء الامتياز بقصر العيني يوجهون استغاثة لرئيس الوزراء.. مطالب بإلغاء البصمة وتحسين الرواتب.. ويؤكدون: نعمل تحت ضغط ونتعرض للتهديدات

توجه أطباء الامتياز بمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة، باستغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بسبب ما أسموه اضطهاد وتعنت مستمر ومتعمد ضدهم من جانب الإداريين بالمستشفى.

وكشف الأطباء عن تعرضهم للتهديد من قبل أحد الإداريين، بتعطيل برنامجهم التعليمي و(تقطيع شهادة الامتياز) وإلغاء بصمتهم وإحالتهم للتحقيق، بسبب مطالبتهم بالمساواة مع أطباء الامتياز بمستشفيات أخرى.

مستند يوضح إحالة أحد أطباء الامتياز للتحقيق

وقال أطباء الامتياز في منشور جديد، “للأسف القصر العيني قلعة الطب في مصر والوطن العربي يعاني فيه أطباء الامتياز منذ عدة أشهر، وكل الشكاوى تقابل بالرفض والتعنت والتجاهل والتهميش”.

وأكد الأطباء رفضهم لأي قرار تم اتخاذه بشأن أزمتهم، وأنهم لن يقوموا بالرد على أي قرار من أي إدارة إلا إذا كان عن طريق إيميل رسمي مختوم من مدير مستشفيات قصر العيني.

وطالب أطباء الامتياز الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ونقابة الأطباء ووزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بالتدخل لمناقشه مطالبهم.

مطالب أطباء الامتياز بقصر العيني

وعرض أطباء الامتياز بقصر العيني مطالبهم، وقالوا إنهم يطالبون بالمساواة بزملائهم في مستشفيات جامعة عين شمس، وتطبيق النظام المتبع بها عليهم.

وحدد الأطباء شكواهم والتي جاءت كالآتي:

1- لا يوجد نظام تدريبي واضح لأطباء الامتياز يضمن جودة التعليم وجودة المخرجات.. إنما نظام عشوائي لا يليق بسمعة ومكانة طب قصر العيني ولا يحقق شيئا من متطلبات التدريب في هذه الفترة

2- هناك إجبار على الحضور 6 أيام أسبوعيًا ببصمة حضور وبصمة وانصراف بينهما 8 ساعات انتظار على الرغم من عدم وجود برنامج تدريبي.. بالتالي يكونوا مضطرين للانتظار حتى موعد بصمة الانصراف دون أي عمل.

3- يتم استغلال أطباء الامتياز في أعمال لا تمت للبرنامج التدريبي بصلة مثل حجز أكياس الدم ونقل تحاليل المعامل والاستئذان على حجز مواعيد الأشعات وتصوير الأذونات الورقية وغيرها!... وهي اعمال ليس لها علاقة بوظيفة الطبيب أو المتدرب.

4- مرتب طبيب الامتياز لا يكفي حتى مصاريف مواصلاته.. وهناك انتهاك صارخ للقانون الذي ينص على أن طبيب الامتياز يصرف له 80% من راتب الطبيب المقيم (7000 جنيه) لا يصرف لطبيب الامتياز الا (2600) جنيه فقط.

5- عدم وجود تأمين صحي شامل لطبيب الامتياز.

كما حدد أطباء الامتياز بقصر العيني مطالبهم في الآتي:

1- إلغاء بصمة الانصراف من جميع الأقسام.

2- وجود برنامج تدريبي واضح يضمن لطبيب الامتياز حقه في التعليم.

3- وجود لائحة واضحة بالمهام المطلوبة من طبيب الامتياز للحد من الأعمال التي يتم طلبها والتي لا تمت للبرنامج التعليمي بصلة.

4- زيادة مرتب طبيب الامتياز طبقا للقانون.

5- وجود تأمين صحي شامل يضمن لطبيب الامتياز الاستقرار والأمان النفسي في التعامل مع المرضى.

عميد طب قصر العيني يعلق على أزمة أطباء الامتياز

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن أطباء الامتياز صدر لهم قرار وزاري ولائحة عام 2023، مؤكدا أنه قبل 2023 لم يكن هناك برنامج تدريبي للامتياز، كما هو الحال مع طلاب الماجستير والدكتوراه.

وقال صلاح:" في عام 2017 كان هناك توجه لتعديل نظام التعليم الطبي على مستوى الجمهورية من نظام 6 سنوات دراسية وسنة امتياز إلى نظام 5 سنوات دراسية وسنتين امتياز لكي تظل الكليات الطبية في مصر معتمدة في المنظمة العالمية للتعليم الطبي، وأيضا لأن الجزء العملي مهم، والطلاب في حاجة للتدريب قبل الخروج من الكلية وممارسة مهنة الطب".

وأكد أنه بعد اعتماد هذا البرنامج من وزير التعليم العالي أصبح هذا البرنامج واجب النفاذ على جميع كليات الطبية والمستشفيات الجامعية في مصر، لافتا إلى أن تنفيذ البرنامج يتطلب التواجد، ويتطلب التأكد من تنفيذه بالشكل الصحيح وتحقيق المخرجات الخاصة به.

وقال:"من هنا فإن الامتياز لابد وأن يكون طالب وليس طبيب"

وأكد عميد كلية طب قصر العيني أن برنامج الامتياز الجديد سيرفع من كفاءة الطبيب المصري، لأن التدريب التطبيقي العملي قبل ذلك كانت به مشكلة، مشيرا إلى أن شيوخ الطب يعلمون ذلك جيدا.

وأضاف أنه ولم يكن من الأفضل أن يمارس الطبيب المهنة بدون الحصول على ماجستير أو دكتوراة، مؤكدا أن الكلية تقوم مراجعة البرنامج كل فترة وهناك اجتماعات مستمرة وورش عمل، للنظر في البرنامج التدريبي.

وقال:" أطباء وأساتذة قصر العيني قادرون على تخريج أطباء ناجحين ومتفوقين من خلال برنامج تدريبي متميز".

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