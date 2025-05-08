جامعة عين شمس ورئيس "الهيئة القومية" يشهدان إطلاق مبادرة "بداية" لضمان جودة التعليم

شهدت جامعة عين شمس اليوم الخميس، انطلاق الفعالية التدريبية الأولى لمبادرة " بداية جديدة لضمان جودة التعليم "، والتي تنظمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جامعة عين شمس ورئيس الهيئة القومية يشهدان انطلاق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم

بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتورة ميريام فريد عياد، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس وعددًا من قيادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وعمداء ووكلاء الكليات بجامعة عين شمس ورئيس الإدارة المركزية لقطاع الدكتور رئيس الجامعة، وأمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، ومديرى وحدات الجودة بالكليات وفريق مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وجاءت جامعة عين شمس لتكون أولى محطات انطلاق المبادرة، تأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود الإرتقاء بجودة التعليم، وتعزيز مشاركة الطلاب في نشر ثقافة الجودة داخل الجامعات المصرية.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل دور طلاب الجامعات المصرية في ضمان جودة التعليم ونشر ثقافة الجودة والإرتقاء بالتعليم من خلال ورش عمل تنظمها الهيئة وتطرحها للطلاب بالجامعات المختلفة، وذلك لتزويد الطلاب المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا سفراء للجودة وقادة للتغيير الإيجابي في بيئتهم الجامعية.

في كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن هذه المبادرة الاستثنائية، تجسد رؤية وطنية طموحة تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بجودة التعليم باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وتضع الطالب في قلب عملية تطوير التعليم، وتؤمن بدوره المحوري كشريك فاعل في الارتقاء بمستواه.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بدور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قيادة وفريق عمل، على جهودهم المتواصلة في دعم المؤسسات التعليمية وتطوير معايير الاعتماد ومواكبتها للمستجدات العالمية، وعلى هذه المبادرة الطموحة التي تعد خطوة رائدة نحو مستقبل أفضل للتعليم في مصر.

وأعرب عن فخره أن تكون جامعة عين شمس بتاريخها العريق وإسهاماتها المضيئة في مسيرة التعليم العالي في مصر هي القبلة الأولى التي اختارتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لانطلاق هذه المبادرة الطموحة، الأمر الذي يحمل الجامعة مسؤولية مضاعفة لتكون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والتميز، والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق بيئة تعليمية رفيعة المستوى، تليق بأحلام طلابنا وطموحات وطننا. مؤكدًا علي دعمه الكامل لهذه المبادرة، والحرص على تفعيلها في جامعة عين شمس بما يحقق أهدافها المرجوة.

كما توجه بالشكر إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة، وإلى السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس، على ما يبذلونه من جهد حقيقي لتحويل مفاهيم الجودة إلى واقع ملموس.

واختتم بتوجيه كلمة للطلاب المشاركين من جامعة عين شمس قال فيها " أنتم الركيزة الأساسية لأي تطوير وهذه المبادرة هي فرصتكم الذهبية للإسهام بفاعلية في تطوير العملية التعليمية "

من جانبه أعرب الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس لإطلاق المبادرة التي تتمحور حول الطلاب، مؤكدًا أن اختيار جامعة عين شمس لتكون نقطة الإنطلاق جاء إيمانًا بجديتها في التعامل مع منظومة الجودة وحرصها المستمر على تطوير الأداء الأكاديمي.

وأوضح أن الهدف الأساسي من المبادرة هو نشر ثقافة الجودة داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الانطلاقة الجديدة تركز على تحقيق الجودة الفعلية والممارسات التطبيقية على أرض الواقع.

وأكد أن مفهوم جودة التعليم يرتكز على مبدأ التحسين والتطوير المستمر، لافتًا إلى أن الطالب يُعد محور العملية التعليمية، باعتباره المنتج النهائي لها، حيث يجب تأهيله بالمعارف والمهارات التي تؤهله لسوق العمل، إلى جانب إكسابه القدرة على التعلم الذاتي المستمر لتطوير معارفه ومهاراته بمرور الوقت.

كما تناول الدكتور علاء عشماوي الحديث عن أركان منظومة ضمان جودة التعليم، موضحًا أن من عناصرها القائمون على العملية التعليمية أنفسهم، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على الشراكة الكاملة بين جميع أطرافها، والتي يجب أن تقوم على أساس من الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.

وفي كلمته عبر الدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، عن اعتزازه بانطلاق المبادرة من رحاب جامعة عين شمس، مؤكدًا أن اختيار هذا الصرح العلمي العريق لإطلاق المبادرة يعكس مكانة الجامعة المتميزة في قلب الحركة الأكاديمية المصرية، وحرصها الدائم علي مواكبة المستجدات وتبنى أحدث المعايير العلمية، وتمثل نموذجًا يحتذى به في السعى نحو الجودة والتميز، مثمنًا دعمها القيم للمبادرة.

وأوضح الدكتور هشام عبد الناصر أن هذه المبادرة تنبع من الإيمان الراسخ بأن الإرتقاء بمستوى التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا النهج هو التزام نتبناه جميعًا ومسؤولية نتشاركها، مضيفًا أننا نطمح من خلال هذه المبادرة إلي إحداث تغيير جذرى في طريقة تقييم وتحسين جودة العملية التعليمية وتمكين المؤسسات من تحقيق المعايير العالمية، بهدف تخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على قيادة المستقبل.

وأضاف أن ذلك لن يتأتى إلا بتضافر جهود الجميع والشراكة الحقيقية بيّن الهيئة وكافة المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها وبدعم متواصل من القيادة السياسية التى تولي قضية التعليم أهمية قصوى.

واختتم كلمته بالتأكيد علي أن هذه المبادرة تعد بداية لمسيرة طويلة نحو تحقيق رؤية مصر في مجال التعليم وستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المتغير وتعزيز التنافسية العالمية لمؤسستنا التعليمية.

وخلال كلمتها حثت الدكتورة ميريام عياد، الطلاب على نقل ما اكتسبوه من خبرات ومهارات إلى زملائهم، مع الحرص على التحسين والتطوير المستمر، بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء الجامعي، مؤكدة ان المبادرة تعكس إيمان عميق بقدرتهم علي إحداث تغيير ايجابي داخل جامعتهم.

كما تقدمت الدكتورة ميريام عياد بالشكر للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، على الدعم المستمر لمركز ضمان الجودة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإطلاق المبادرة.

وقدمت الشكر كذلك للعمداء على تفاعلهم الكبير مع المبادرة، ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام، مؤكدة أن العمل الجماعي والتعاون المثمر بين جميع الأطراف هو أساس تحقيق أهداف المبادرة وتعزيز ثقافة الجودة في المجتمع الجامعي.

يذكر أن فعاليات اليوم تضمنت عددًا من الجلسات التدريبية قدمها كل من الدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة والدكتور حسين خاطر، مسئول تنفيذ الخطة التدريبية للمبادرة تناولت أحدث معايير ضمان جودة التعليم وأساليب تطبيقها بالمؤسسات التعليمية، والمعايير الأكاديمية المرجعية لكل تخصص.

واختتم اليوم بتوزيع الشهادات على المشاركين من الطلاب، وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمحتوى التدريبى.

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