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رياضة

أمم إفريقيا للشباب، منتخب مصر يواجه تنزانيا اليوم في ختام دور المجموعات

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الجمعة، نظيره منتخب تنزانيا، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليًّا، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري، المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل. 

 

مصر وتنزانيا “مباراة تحصيل حاصل” 

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني أسامة نبيه لتحقيق الفوز أمام تنزانيا، من أجل تحسين الصورة إستعادة الثقة، خاصة أنه حقق فوزًا وحيدًا في المواجهات الثلاث الأولى بدور المجموعات على حساب جنوب إفريقيا بهدف، فيما خسر أمام سيراليون 4-1 قبل أن يتعادل سلبيًّا مع زامبيا في المباراة الماضية. 

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو
منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

نتيجة مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا لن تؤثر في موقفه من التأهل للدور ربع النهائي، سواء فاز بها أو خسرها، خاصة أن منتخب تنزانيا ستلغي كل نتائجه في الدور الأول بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بحسب اللائحة المنظمة للبطولة، وسيغادر المنافسات بعد مباراة اليوم أمام منتخب مصر.

 

منتخب مصر يتأهل لربع النهائي

حجز منتخب مصر للشباب رسميا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، بعد خسارة تونس أمام المغرب 3-1 في المجموعة الثانية وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، لتضيع فرصته في المنافسة على أحد بطاقتي التأهل لربع النهائي كأفضل ثوالث. 

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