شافكي المنيري: بوسي شلبي كانت زوجة مخلصة لمحمود عبد العزيز

ساندت الإعلامية شافكي المنيري، زميلتها الإعلامية بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذين أكدوا أنه طلقها منذ عام 1998.

وكتبت شافكي منشورًا مطولا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت: “ياوجع القلوب.. القدير المبدع محمود عبد العزيز، يحتاج أن نتوقف، هو في دار الحق والمكان الأفضل بلا خناق ولا مادية، كان محترما يعرف الواجب والأصول”

وأضافت: “الإعلامية العزيزة والصديقة الأصيلة بوسي شلبي.. كانت زوجة مخلصة وأصيلة ووفية لكل تفاصيل حياتها مع المبدع محمود عبد العزيز، مهما كانت الخلافات أو عدم المحبة أو القبول أو الغضب من هذا الزواج من قبل أولاد الفنان محمود عبد العزيز، ما يحدث ليس في الصالح أبدا أبدا لأن الفنان المحترم لا يستحق كل هذا وهو بعيد في دار الحق”

وتابعت: “ أتمني أن يتم المراجعة من الجميع وأولاد الفنان محمود عبد العزيز المحترمين هما أيضا لهم من الاحترام ومعرفة الأصول كثير.. الموقف موجع جدا الحقيقة.. ارحموا هذه السيدة أن ترموها بهذه التفاصيل التي لم يفعلها الفنان العظيم ولم يكن أحدا يمنعه أن يطلق ويعلن وينفصلا بسهولة ولكن كانت بوسي بجانبه زوجة مخلصة والجميع يشهد.. القانون يعترف بالأوراق وله التدقيق والاحترام، ولكن الحياة أصول واحترام وسمعة من رحل عنا أهم وأبقي.. الحياه المادية قصيرة”

واختتمت حديثها قائلة:" استاذنكم أن تتم المراجعة حفاظا علي تاريخ هذا المبدع ، ولا تظلموا سيدة أخلصت حتي لو لم تتقبلوا هذا الزواج، فهي كانت بجانبه وأنتم تعلمون وتعرفون.. أولاد الأصول الرحمة استأذنكم.. الاحترام واصل لكل الأطراف

بيان ورثة محمود عبد العزيز

وكان قد أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا، مساء أمس الأربعاء، للرد على ما وصفوه بـ "المنشورات المغلوطة" التي انتشرت مؤخرًا والتي تتعلق بعلاقة الفنان الراحل بالإعلامية بوسي شلبي من زواج وطلاق.

مغالطات وأكاذيب

وجاء في بيان ورثة الفنان الراحل "أن الإعلامية بوسي شلبي - من دون الإشارة إلى اسمها - قامت بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من "المغالطات والأكاذيب" بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهار طلاقها".

وأضاف الورثة في البيان "أنهم آثروا الصمت حتى يقول القضاء كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، حيث صدرت جميع الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، والتي وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

طلاق.. وعلاقة عمل

وأكد ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز صحة المستندات التي تثبت طلاق الإعلامية من والدهم الراحل، وجاء في البيان: "نعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجًا بها حتى أيامه الأخيره هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

كما أكد ورثة الراحل محمود عبد العزيز: "نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد أننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

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