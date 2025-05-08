شرف كبير، ترامب مهنئا بابا الفاتيكان الجديد

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بابا الفاتيكان الجديد روبرت بريفوست، الذي انتخب اليوم الخميس، ليصبح أول بابا أمريكي في التاريخ يتولى هذا المنصب.

ترامب يهنأ بابا الفاتيكان الجديد

وقال ترامب في تغريدة على منصته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشيال”، إنه لشرف كبير أن ندرك أنه أول بابا أمريكي.. يا لها من إثارة، ويا له من شرف عظيم لبلدنا ”

وأضاف ترامب، إنه يتطلع إلى لقاء البابا.

وتم انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست ليشغل منصب البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ليكون بذلك أول أمريكي يصل إلى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.

من هو روبرت بريفوست بابا الفاتيكان الجديد؟

وتجدر الإشارة إلى أن بريفوست من الشخصيات البارزة والمؤثرة داخل الكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم، واختار أن يحمل اسم “ليون الرابع عشر” كاسم بابوي له.

ولد بريفوست في مدينة شيكاجو بولاية إلينوي يوم 14 سبتمبر عام 1955، وشغل منذ 30 يناير 2023 منصب رئيس مجمع الأساقفة في الفاتيكان، وهو الجهة المسؤولة عن تقديم التوصيات للبابا بشأن تعيين الأساقفة في الكنائس التي تتبع الطقس اللاتيني حول العالم.

كما يرأس اللجنة البابوية لشؤون أمريكا اللاتينية، وهي لجنة مختصة بمتابعة أوضاع الكنيسة في القارة التي تضم نحو 40% من كاثوليك العالم.

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