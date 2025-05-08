استهل كلمته بالسلام، معلومات عن روبرت بريفسوت بابا الفاتيكان الجديد

قال البابا ليو الرابع عشر الأمريكي روبرت بريفوست، في أول كلمات يدلي بها عقب اختياره لمنصب بابا الفاتيكان: السلام عليكم.

بابا الفاتيكان الجديد

وأكد الفاتيكان، اليوم أن البابا الجديد الكاردينال الأمريكى بريفوست سيحمل اسم ليو الـ14.



ونشرت وسائل إعلام ألمانية، أول صورة لبابا الفاتيكان الجديد الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفسوت.

وتم انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست ليشغل منصب البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ليكون بذلك أول أمريكي يصل إلى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.

من هو روبرت بريفوست بابا الفاتيكان الجديد؟

وتجدر الإشارة إلى أن بريفوست من الشخصيات البارزة والمؤثرة داخل الكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم، واختار أن يحمل اسم “ليون الرابع عشر” كاسم بابوي له.

ولد بريفوست في مدينة شيكاجو بولاية إلينوي يوم 14 سبتمبر عام 1955، وشغل منذ 30 يناير 2023 منصب رئيس مجمع الأساقفة في الفاتيكان، وهو الجهة المسؤولة عن تقديم التوصيات للبابا بشأن تعيين الأساقفة في الكنائس التي تتبع الطقس اللاتيني حول العالم.

كما يرأس اللجنة البابوية لشؤون أمريكا اللاتينية، وهي لجنة مختصة بمتابعة أوضاع الكنيسة في القارة التي تضم نحو 40% من كاثوليك العالم.

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