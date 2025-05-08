الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا للفاتيكان

الفاتيكان
الفاتيكان

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أنه تم انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا للفاتيكان 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن دخانا أبيض تصاعد من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان ، ودقت أجراس كنيسة القديس بطرس، معلنةً انتخاب بابا جديدًا لخلافة البابا فرانسيس الثاني وتولي مسئولية الكنيسة الكاثوليكية.

تصاعد دخان أبيض في سماء الفاتيكان يعلن اختيار البابا الجديد 

وهتف الحشد في ساحة القديس بطرس وصفق مع تصاعد أولى نفحات الدخان من مدخنة صغيرة على سطح كنيسة السيستين، حيث كان الكرادلة يُجرون اقتراعهم السري. 

 

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، تجمع آلاف المسيحيين في ساحة القديس بطرس انتظارا لتصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة، وهو ما حدث قبيل الظهر (10:00 بتوقيت جرينتش)، حيث تصاعد الدخان الأسود إيذانا بنهاية جلسة التصويت الصباحية التي تُجرى فيها دورتان انتخابيتان.

وبدأ الكرادلة، البالغ عددهم 133 ولا تزيد أعمارهم عن 80 عاما، عملية التصويت التي اتسمت بالسرية الشديدة أمس الأربعاء، في عزلة تامة لاختيار خليفة للبابا الراحل فرانشيسكو، وأحرقوا أوراق اقتراعهم وخلطوها بمواد كيميائية لإظهار سير العملية، حيث يشير اللون الأسود إلى عدم اختيار بابا بعد، واللون الأبيض يُعلن عن اختيار بابا جديد.

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الفاتيكان الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا الفاتيكان

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