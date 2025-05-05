تنفيذا لوصيته، قصة سيارة بابا الفاتيكان التي تحولت لعيادة طبية لأطفال غزة (صور)

ترك بابا الفاتيكان الراحل البابا فرنسيس وصية قبل وفاته بشأن أطفال غزة تتضمن تحويل سيارته لعيادة طبية متنقلة لعلاج الأطفال في القطاع.

ومن جانبه أعلن التلفزيون السويدي، أن البابا فرنسيس ترك وصية لأطفال غزة قبل وفاته.

وأوضح التلفزيون السويدي أن الوصية تعد خطوة إنسانية رمزية حملت دلالات عميقة، لذا سيتم تحويل سيارة البابا الراحل فرنسيس المعروفة باسم "البابا موبيل" والتي استخدمها خلال زيارته إلى مدينة بيت لحم عام 2014، لعيادة طبية متنقلة مخصصة لعلاج الأطفال في قطاع غزة تنفيذا لوصيته الأخيرة قبل وفاته.

ووافق بيتر برونه الأمين العام لمنظمة كاريتاس السويد، بالتعاون مع أنطون أصفر من مدينة القدس علي تنفيذ وصية البابا الراحل، حيث كانت الفكرة حصلت على موافقة شخصية ومباشرة من البابا فرنسيس الذي قال: "بالتأكيد، استخدموا سيارتي إذا كانت ستفيد أطفال غزة فهي تستحق أن تستخدم بهذا الشكل".

وقال برونه: "هذه المركبة ستتيح لنا الوصول إلى أطفال لا تتوفر لهم الرعاية الصحية حاليا، أطفال مصابون ويعانون من سوء التغذية في وقت انهار فيه النظام الصحي في غزة بشكل شبه كامل".

واختتم: "ليست مجرد مركبة.. إنها رسالة مفادها أن العالم لم ينس أطفال غزة.. وهي أيضا دعوة لكي يتذكرهم بقية العالم".

وفيما يلي معلومات عن سيارة البابا التي سيتم تحويلها لعيادة طبية لأطفال غزة:

السيارة التي تحولت إلى رمز للزيارة البابوية إلى الأراضي المقدسة سيتم تعديلها وتجهيزها بمعدات طبية متكاملة لتقديم الرعاية للحالات الطارئة والخفيفة.

ستحصن السيارة جزئيا بطبقة واقية من البلاستيك لحمايتها من الشظايا، وذلك في ظل المخاطر الأمنية التي تهدد القطاع المحاصر.

سيتم تعديل السيارة بعناية لتلبي احتياجات أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

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