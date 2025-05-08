الفاتيكان يعلن تعثر انتخاب البابا الجديد للمرة الثانية

أفادت وكالة نوفا الإيطالية، بارتفاع الدخان الأسود من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، معلنًا تعثّر انتخاب البابا الجديد وذلك للمرة الثانية.

التصويت داخل المجمع المغلق "الكونكلاف"

ويُشير هذا الدخان بوضوح إلى أن الجولة الثانية من التصويت داخل المجمع المغلق "الكونكلاف" لم تسفر عن التوافق المطلوب لاختيار البابا رقم 267.

وبحسب الوكالة الإيطالية يُشترط لنيل منصب البابا حصول المرشح على ثلثي أصوات الكرادلة الناخبين البالغ عددهم 133، أي ما يعادل 89 صوتًا.

ومن المقرر أن تستمر جلسات التصويت خلال فترة ما بعد الظهر، حيث يُنتظر إجراء اقتراعين إضافيين.

الأنظار الآن تتجه إلى إشارات الدخان القادمة

وأشارت الوكالة إلى أن الأنظار الآن تتجه إلى إشارات الدخان القادمة، فإذا أسفرت الجولات الجديدة عن انتخاب، فسيُطلق الدخان الأبيض الساعة 17:30، أما في حال الفشل، فسيُشاهد الدخان الأسود مجددًا، قرابة الساعة 19:00.

وفجّر مشهد الدخان الأسود، مشاعر مختلطة من الدهشة والتوتر بين الحشود المحتشدة في ساحة القديس بطرس، التي ترقبت لحظة الإعلان عن البابا الجديد بشغف كبير. وقد توزع الناس بين من تابع عبر الشاشات العملاقة، ومن احتل مواقع قريبة من السور المواجه لباسليكا القديس بطرس، بينما استمر تدفق الجماهير من شارع "فيا ديلا كونشيلاتسيوني" نحو رواق برنيني.

انطلاق عملية الاقتراع

وكان الكرادلة الناخبون قد بدأوا يومهم باكرًا، حيث اجتمعوا قبل الثامنة صباحًا في القصر الرسولي، وأدوا قداسًا في كنيسة القديسة بولين، ثم انتقلوا إلى كنيسة سيستين للصلاة تمهيدًا لانطلاق عملية الاقتراع.

ونبهت الوكالة في تقريرها إلى أنه وفي حال استمرار عدم التوافق، فإنهم سيغادرون لاحقًا إلى بيت الضيافة "سانتا مارتا" لتناول الغداء الساعة 12:08، ثم يعودون إلى القصر الرسولي في الساعة 15:30، ليبدأوا جولة جديدة من التصويت في الرابعة والنصف عصرًا، يليها أداء صلاة الغروب في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.

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